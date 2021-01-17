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أخبار العالم

تونس.. الأمن يمنع محتجين من الوصول إلى منشآت حكومية

الأحد 17/يناير/2021 - 11:39 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت وسائل إعلام تونسية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قوات الأمن التونسية منعت محتجين من الوصول إلى منشآت حكومية في العاصمة. 

وقالت إذاعة "موازييك" التونسية إن الحرس الوطني صدى لمحاولات نهب تستهدف محال تجارية في ولاية منوبة.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية نشر وحدات عسكرية أمام مقار السيادة ومنشآت عامة بعدة محافظات تحسبًا لأعمال شغب.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد عن اعتقال أكثر من 240 شخصا أغلبهم من المراهقين والصبية عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في مدن تونسية عدة يوم السبت.

وأقام عشرات المتظاهرين حواجز وأضرموا النيران لإغلاق شوارع مدينة سليانة الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترًا من العاصمة تونس.

وبدأت المظاهرات في سليانة ومدن أخرى يوم الجمعة، بعد أن أظهر مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجل شرطة وهو يصرخ ويدفع راعيًا دخلت أغنامه مقر الحكومة المحلية.
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