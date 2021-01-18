فاكهة مهملة تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن

الكرش فوائد صحية عديدة لتناول الأفوكادو فهو غنى بالالياف وفى الوقت نفسه يحتوى على مستويات منخفضة من الكربوهيدرات يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن و يمكن أن يؤدي فقدان الوزن في بعض الأحيان إلى فقدان كتلة العضلات مما يؤدي بدوره إلى خفض معدل التمثيل الغذائي في الجسم وزيادة الوزن ومحاربةبدلًا من ذلك.





إليك أبرز فوائد تناوله والتي تساعد في تعزيز فقدان الوزن الصحي بتناول ثمرة منها يوميا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



1. يساعدك على الشعور بالشبع







يعد الافوكادو من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو الألياف والتى تساعدك على الشعور بالشبع والرضا بعد تناول الطعام. وذلك لأن محتوى الدهون والألياف في الفاكهة يبطئ إفراز الطعام من معدتك - مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتوقف عادتك في الإفراط في تناول الطعام.







2.إنقاص الوزن







يساعد محتوى الدهون الجيد في الأفوكادو في تطوير الشعور بالرضا ، وبالتالي تعزيز تنظيم الشهية وفقدان الوزن.

يساعد تناول الأفوكادو في الحفاظ على مستوى صحي من السكر في الدم ، وبالتالي لا يساهم في زيادة الوزن الزائد







3. يقلل من الإجهاد التأكسدي







يمكن أن تساعد الفاكهة في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم ومنع تلف الحمض النووي والسمنة المرتبطة بالالتهابات.





4. يقلل من دهون البطن





تشير الدراسات إلى أنه نظرًا لأن الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأوليك ، فإنه يمكن أن يساعد في تقليل الدهون في البطن ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي المرتبطة بزيادة الوزن غير الصحية





5. خفض نسبة الكوليسترول





يساعد الأفوكادو على خفض نسبة الكوليسترول وفقا لدراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، فإن تناول الأفوكادو يوميا يقلل من كمية الكوليسترول الضار في مستويات الدم لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة من خلال تحسين نظام القلب والأوعية الدموية ، تساعد الفاكهة في هيكلة جسمك نحو مسار صحي لفقدان الوزن.