ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستقبل أولادنا.. عمرو أديب يوجه رسالة للوزراء قبل جلسة استدعاء مجلس النواب.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:46 ص
عمرو اديب
عمرو اديب
Advertisements
إبراهيم القادري
وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة الوزراء والحكومة قبل استدعاء مجلس النواب، قائلا: "يجب أن نعلم أن مستقبلنا ومستقبل أولادنا مرتبط بمثل هذه المناقشات والمحاسبة". 

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية المذاع علي قناه "إم بي سي مصر"، أن المشاكل التي تظهر في القطاعات المختلفة أساسها المحاسبة والميزانية، وهناك قطاعات في الدولة تحتاج إلى زيادة ميزانيتها مثل قطاع الصحة والتعليم وهذا ما ينص عليه الدستور.

وأوضح عمرو اديب ، أنه من الضروري أن يتوفر لدينا الآن من يتكلم باسم الشعب والمواطنين، مؤكدا أن مجلس النواب المصري علي مدار الآونة الأخيرة غير الكثير في حياتنا ويوجد به معارضة أيضا.

وتابع: أطالب النواب على المحاسبة وعلى الرقابة من خلال المنوطين بها، كما اطلب من الوزارات التحميل والاستماع الي النواب  للوصول إلى النتائج المرجوة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحك هستيري على زوجها.. لقطة عفوية للأميرة ديانا خلال جولة ملكية

تجاهل القطار.. سائق يتوقف بسيارته على القضبان الحديدية لسبب غريب.. صور

بعد مطاردة سارق هاتفها المحمول.. رصاصة قاتلة تنهي حياة امرأة ثلاثينية