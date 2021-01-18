مستقبل أولادنا.. عمرو أديب يوجه رسالة للوزراء قبل جلسة استدعاء مجلس النواب.. فيديو

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة الوزراء والحكومة قبل استدعاء مجلس النواب، قائلا: "يجب أن نعلم أن مستقبلنا ومستقبل أولادنا مرتبط بمثل هذه المناقشات والمحاسبة".





وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية المذاع علي قناه "إم بي سي مصر"، أن المشاكل التي تظهر في القطاعات المختلفة أساسها المحاسبة والميزانية، و هناك قطاعات في الدولة تحتاج إلى زيادة ميزانيتها مثل قطاع الصحة والتعليم وهذا ما ينص عليه الدستور.





وأوضح عمرو اديب ، أنه من الضروري أن يتوفر لدينا الآن من يتكلم باسم الشعب والمواطنين، مؤكدا أن مجلس النواب المصري علي مدار الآونة الأخيرة غير الكثير في حياتنا ويوجد به معارضة أيضا . أنباسموالمواطنين،به



