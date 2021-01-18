بالليزر.. أسرع حل لعلاج الندبات وآثار حب الشباب

أوضح الدكتور أحمد مازن استشارى الطب والليزر وعضو الجمعيه العمومية لطب التجميل،أن تجميل جروح الوجه بالليزر يعد بمثابة علاج شامل لكافة مشاكل الوجه المختلفة سواء كانت ندوب حب الشباب، أو ندوب لجروح قديمة، أو ندوب ناتجة عن الحوادث، ومن ثم التمتع ببشرة خالية من العيوب، وهو ما يتم على مدار عدة جلسات مع ضرورة وجود فاصل زمني بين كل جلسة وأخرى، ولكن في العموم جلسة تجميل جروح الوجه بالليزر لا تستغرق سوى نصف ساعة تقريبا، حيث يتم تحفيز إفراز الكولاجين وتقشير المنطقة المصابة للتخلص من الجلد القديم .





واضاف ان عملية شد وتقويم الوجه تعتبر من العمليات الأكثر شيوعًا من جملة عمليات التجميل في منطقة الرأس والعنق، فمنذ توثيق أول عملية شد للوجه في مدينة باتسيلا في بولندا عام 1901 تطورت الأساليب الجراحية عبر السنين.





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وأشار أن الآثار الجانبية لجلسات البلازما چت على الجفن، لا يوجد ندوب ولا شوائب جلدية، ولكن تظهر على الفور قشور صغيرة تسقط بعد أسبوع، كما يظهر تورم يزول بعد فترة قصيرة ، ويمكن استخدام كريم الأساس لإخفاء هذه الآثار، وارتداء النظارات الشمسية ، واستعادة الأنشطة المعتادة دون الحاجة إلى الإقامة فى المنزل.



