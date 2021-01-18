ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حديقة الحيوان: الفيلة نعيمة نفقت عن عمر 60 سنة ونسعى لشراء فيل آسيوي خلال أشهر.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:34 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات احمد
قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن الفترة الماضية لم يكن يتم استقدام أى حيوانات نهائيًا لحديقة الحيوان، خاصة وأن الفيلة نعيمة تقدمت فى السن بشكل كبير ووصلت إلى 60 عامًا وبعد سن كبير بالنسبة لأعمار الفيلة.

وأضاف الدكتور محمد رجائى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ، أنه جارى تحنيط الفيلة نعيمة بعد وفاتها لكى يستطيع الزائرين مشاهدة الفيل بحجمه الحقيقى مثلما تم تحنيط وحيد القرن ووضعه فى المتحف الحيوانى ، موضحًا أنه فى الفترة القادمة سيتم العمل على استقدام الفيلة من الخارج.

وأشار إلى أن الفيلة حيوانات مهددة بالانقراض وتحتاج للعيش فى الطبيعة لذلك لها اتفاقيات معينة دولية لاستقدامها، منوهًا بأن بيت الفيل يحتاج لتطوير وتوفير بيئة خاصة به لكى يمارس الفيل سلوكه الطبيعى وعمل بيت خاص به على مساحة 2.5 فدان وعمل بحيرات من الطمى.

وأوضح أنه جارى تجهيز البيت لاستقبال الفيل وهناك مفاوضات مع بنجلاديش لاستقدام الفيل الآسيوى الذى يمتاز بهدوؤه على عكس الفيل الافريقي الذى يعد شرس قليلًا ويحتاج فترة لترويضه، مؤكدًا أنه يتم العمل على استقدام السلالتين بحديقة الحيوانات خلال أشهر بسيطة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

3 زرافات من جنوب أفريقيا. .حديقة الحيوان: استقبلنا حيوانات جديدة ..تفاصيل

حديقة الحيوان: استقبال 3 زرافات جدد حدث تاريخى.. فيديو

شاهد .. حديقة الحيوان تكشف أسعار الـ 3 زرافات الجديدة وسعر نقلهم

شاهد.. تفاصيل استقبال 3 زرافات بحديقة الحيوان قادمة من جنوب أفريقيا

من جنوب أفريقيا للجيزة.. وصول 3 زرافات جدد.. الهيئة البيطرية: قيمتها تقدر بـ 2 مليون دولار.. حديقة الحيوان: استقبلنا دبا روسيا والكانجرو الأحمر

شاهد| ليلة دخلة لـ سونسون بحديقة الحيوان.. ورئيس الحديقة: حدث تاريخي

ترشيحاتنا

صدمة غير عادية.. شوبير يعلق على طرد ميسي لأول مرة في تاريخه

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

بعد زيارة روتينية لطبيب أسنان.. أم تكتشف إصابة نجلها بنوع نادر من سرطان الدم

السر الحقيقي خلف شعار بي ام دبليو BMW

في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. تعرف على عدد زيجاته

حالة الطقس في المملكة.. مدينة سعودية تسجل أقل درجة حرارة اليوم

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

متجوزة وسابت البيت من 3 شهور| كشف لغز العثور على جثة بائعة في عشة بطلخا

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

بشرى سارة لجماهير الأهلي في مران اليوم

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى الدوحة بعد توقف 3 سنوات

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور