حديقة الحيوان: الفيلة نعيمة نفقت عن عمر 60 سنة ونسعى لشراء فيل آسيوي خلال أشهر.. فيديو

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن الفترة الماضية لم يكن يتم استقدام أى حيوانات نهائيًا لحديقة الحيوان، خاصة وأن الفيلة نعيمة تقدمت فى السن بشكل كبير ووصلت إلى 60 عامًا وبعد سن كبير بالنسبة لأعمار الفيلة.





وأضاف الدكتور محمد رجائى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ، أنه جارى تحنيط الفيلة نعيمة بعد وفاتها لكى يستطيع الزائرين مشاهدة الفيل بحجمه الحقيقى مثلما تم تحنيط وحيد القرن ووضعه فى المتحف الحيوانى ، موضحًا أنه فى الفترة القادمة سيتم العمل على استقدام الفيلة من الخارج.





وأشار إلى أن الفيلة حيوانات مهددة بالانقراض وتحتاج للعيش فى الطبيعة لذلك لها اتفاقيات معينة دولية لاستقدامها، منوهًا بأن بيت الفيل يحتاج لتطوير وتوفير بيئة خاصة به لكى يمارس الفيل سلوكه الطبيعى وعمل بيت خاص به على مساحة 2.5 فدان وعمل بحيرات من الطمى.





وأوضح أنه جارى تجهيز البيت لاستقبال الفيل وهناك مفاوضات مع بنجلاديش لاستقدام الفيل الآسيوى الذى يمتاز بهدوؤه على عكس الفيل الافريقي الذى يعد شرس قليلًا ويحتاج فترة لترويضه، مؤكدًا أنه يتم العمل على استقدام السلالتين بحديقة الحيوانات خلال أشهر بسيطة.



