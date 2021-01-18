اطلعوا على نماذج التشطيب.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات تطوير منطقة مثلت ماسبيرو

قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمنطقة مثلث ماسبيرو، يرافقهم المهندس صلاح متولى، المشرف على تطوير مناطق مثلث ماسبيرو ومطار امبابة وعين الصيرة، ومسئولو المنطقة، وذلك لمتابعة سير الأعمال بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها وإزالة أي عقبات.









وتفقد مسئولو الإسكان، مشروع أبراج الإسكان البديل لمن وافق من سكان المنطقة على خيار العودة إليها بعد تطويرها، حيث اطلعوا على نماذج تشطيب وحدات الإسكان البديل، كما تفقدوا مشروع أبراج النيل ماسبيرو الجارى تنفيذها بالمنطقة.





كما اجتمع مسئولو الوزارة، بمسئولي المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة، وطالبوا بسرعة رفع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، وتكثيف العمل حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المقررة لها، وكذا الإلتزام بالمواصفات والجودة والكفاءة في التنفيذ.



