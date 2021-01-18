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اقتصاد

اطلعوا على نماذج التشطيب.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات تطوير منطقة مثلت ماسبيرو

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:32 ص
نائب وزير الاسكان
نائب وزير الاسكان خلال جولته
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آمنة عبد العظيم
قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس  كمال بهجات، مساعد  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمنطقة مثلث ماسبيرو، يرافقهم المهندس صلاح متولى، المشرف على تطوير مناطق مثلث ماسبيرو ومطار امبابة وعين الصيرة، ومسئولو المنطقة، وذلك لمتابعة سير الأعمال بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها وإزالة أي عقبات. 


وتفقد مسئولو الإسكان، مشروع أبراج الإسكان البديل لمن وافق من سكان المنطقة على خيار العودة إليها بعد تطويرها، حيث اطلعوا على نماذج تشطيب وحدات الإسكان البديل، كما تفقدوا مشروع أبراج النيل ماسبيرو الجارى تنفيذها بالمنطقة. 

 كما اجتمع مسئولو الوزارة، بمسئولي المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة،  وطالبوا بسرعة رفع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، وتكثيف العمل حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المقررة لها، وكذا الإلتزام بالمواصفات والجودة والكفاءة في التنفيذ. 

من جانبه أشار المهندس صلاح متولى، إلى أن  تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يشمل تنفيذ مشروع الأبراج، حيث يتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ نحو ٦٨ %، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبلغت نسبة تنفيذه نحو ٧٣ %، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2، وبلغت نسبة تنفيذه نحو 51%.
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