بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها





لفتت مي عمر الأنظار في الصورة بإطلالة أنثوية ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذو أكمام طويلة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.





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وانتعلت مي عمر بوت طويل للغاية يصل لحدود الركبة باللون البني، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم و متناسقة مع ألوان إطلالتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.





وارتدت مي عمر نظارة شمس كبيرة ولكنها متناسقة مع وجهها، فيما بدت بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.



