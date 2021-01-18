ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تفتتح مستشفيين في أرض الصومال

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:57 ص
علم الإمارات
علم الإمارات
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، افتتاح مستشفيين في مدينتي بربرة وبرعو في جمهورية الصومال.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم الاثنين، إنه تم افتتاح "مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" العام بسعة 40 سريرا في مدينة بربرة شمال غرب الصومال، أما المستشفى الثاني وهو متخصص للنساء والولادة، جرى افتتاحه في مدينة برعو التي تعتبر ثاني أكبر المدن والعاصمة الثانية لأرض الصومال بعد العاصمة هرجيسا، بسعة 40 سريرا.

وأوضحت الوكالة أن المستشفيين افتتحا من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بتوجيهات ورعاية قادة الإمارات.

وأكدت أن الخطوة جاءت لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية لا سيما ما يعانيه القطاع الصحي في أرض الصومال من صعوبات في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا.

من جانبه، أشاد نائب رئيس جمهورية أرض الصومال "بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده مع الإمارات وقيادتها الرشيدة، مثمنا دور المشاريع الإماراتية في بلاده والمساعدات الإنسانية والإنمائية التي تقدمها حكومة الإمارات إلى شعب أرض الصومال".

ومستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في بربرة يتكون من مبنى من دور واحد بمستويين وبمساحة إجمالية 1351 مترا مربعا.

ويضم المستشفى مكتب استقبال وغرفة عمليات، و8 غرف للمرضى، و6 عيادات منها عيادة أسنان، و3 غرف للعناية المركزة، وغرفة طوارئ بسعة 3 أسرة، إضافة للخدمات المساندة للمستشفى من أشعة، ومختبرات وصيدلية وغير ذلك.

وبحسب الوكالة الإماراتية فإن المستشفى "سيوفر خدمات الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة، ومن شأنه أن يساهم في خفض نسبة وفيات حديثي الولادة والأمهات الحوامل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور