الإمارات تفتتح مستشفيين في أرض الصومال

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، افتتاح مستشفيين في مدينتي بربرة وبرعو في جمهورية الصومال.





وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم الاثنين، إنه تم افتتاح "مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" العام بسعة 40 سريرا في مدينة بربرة شمال غرب الصومال، أما المستشفى الثاني وهو متخصص للنساء والولادة، جرى افتتاحه في مدينة برعو التي تعتبر ثاني أكبر المدن والعاصمة الثانية لأرض الصومال بعد العاصمة هرجيسا، بسعة 40 سريرا.





وأوضحت الوكالة أن المستشفيين افتتحا من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بتوجيهات ورعاية قادة الإمارات.





وأكدت أن الخطوة جاءت لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية لا سيما ما يعانيه القطاع الصحي في أرض الصومال من صعوبات في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا.





من جانبه، أشاد نائب رئيس جمهورية أرض الصومال "بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده مع الإمارات وقيادتها الرشيدة، مثمنا دور المشاريع الإماراتية في بلاده والمساعدات الإنسانية والإنمائية التي تقدمها حكومة الإمارات إلى شعب أرض الصومال".





ومستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في بربرة يتكون من مبنى من دور واحد بمستويين وبمساحة إجمالية 1351 مترا مربعا.





ويضم المستشفى مكتب استقبال وغرفة عمليات، و8 غرف للمرضى، و6 عيادات منها عيادة أسنان، و3 غرف للعناية المركزة، وغرفة طوارئ بسعة 3 أسرة، إضافة للخدمات المساندة للمستشفى من أشعة، ومختبرات وصيدلية وغير ذلك.





وبحسب الوكالة الإماراتية فإن المستشفى "سيوفر خدمات الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة، ومن شأنه أن يساهم في خفض نسبة وفيات حديثي الولادة والأمهات الحوامل".