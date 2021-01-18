ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عصام الحضري يشارك جمهورة صورة من الجيم

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:49 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر حارس مرمى منتخب مصر المعتزل عصام الحضري، صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عصام الحضري في الصورة من إحدى صالات الجيم.

وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

وكتب عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد".
عصام الحضري يشارك جمهورة صورة من الجيم
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عصام الحضري يشارك متابعيه صورا جديدة.. شاهد

عصام الحضري يعتذر عن عدم الانضمام لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي

عصام الحضري يعلن رئاسته لـ نادٍ إماراتي

عصام الحضرى يوجه رسالة غامضة لجمهوره: أحيانًا يكون التجاهل درسًا مفيدًا

التاريخ كما يجب أن يكون.. عصام الحضري يحتفل بتفوقه على جميع حراس مصر

بعض الوجوه تحب دون معرفة سرها.. عصام الحضرى يوجه رسالة غامضة لجمهوره

ترشيحاتنا

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

بسبب رفضها ارتداء الكمامة .. شاهد| مول شهير يطرد سيدة بعد سبها إدارة المكان

أبرز تصريحات الحكومة أمام البرلمان.. زيادة الأجور و تراجع البطالة واتفاق لإنشاء أول شبكة قطارات فائقة السرعة

ضحك هستيري على زوجها.. لقطة عفوية للأميرة ديانا خلال جولة ملكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات اوبل كروس لاند 2021 بعد الزيادات الجديدة .. صور

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية