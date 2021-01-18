عصام الحضري يشارك جمهورة صورة من الجيم

نشر حارس مرمى منتخب مصر المعتزل عصام الحضري، صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر عصام الحضري في الصورة من إحدى صالات الجيم.





وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.





وكتب عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد".