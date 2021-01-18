تسليم 120 وحدة سكنية للشباب بالأقصر...صور

سلم العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، نيابة عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقص، اليوم الاثنين، 120 وحدة سكنية للشباب، بمنطقة الرواجح التابعة للمدينة.

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وحضر مراسم تسليم الوحدات السكنية، حجازي النحاس ومصطفى جبريل، نائبي رئيس مجلس مدينة القرنة، ومنصور عطا مدير الاسكان الشعبي بالأقصر، وعبد الخالق مدني، مدير عام الإدارات والتحصيل بالمحافظة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة القرنة، أن الوحدات السكنية التي تم تسليمها اليوم، تتضمن 6 عمارات سكنية، بواقع 120 وحدة، حيث تحتوي الوحدة على غرفتين وصالة ومطبخ وحمام.





وأشار عبد الجابر، إلى أن الوحدة الواحدة مدعومة من المحافظة بنحو 25 ٪ من ثمنها، بجانب تقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 20 عاما، تبدأ من 250 جنيه شهريا.



