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أخبار العالم

البرلمان العربي يُهنئ بن دغر لتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى اليمني

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:38 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا
أجرى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور أحمد عبيد بن دغر بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الشورى في الجمهورية اليمنية، معبرًا عن خالص التهاني وعظيم التبريكات له على الثقة الكبيرة التي منحه إياها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ومتمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة خدمةً للشعب اليمني.‏


‏‏وبهذه المناسبة، أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي حرص البرلمان العربي على الارتقاء بعلاقات التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي ومجلسي النواب والشورى بالجمهورية اليمنية إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية، مؤكدًا على موقف البرلمان العربي الثابت والدائم في دعم ومساندة الشرعية في الجمهورية اليمنية والعمل على كل ما من شأنه حفظ أمن ووحدة وسيادة اليمن.

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وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن تمنياته الطيبة للشعب اليمني بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لـ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.


وبدوره، عبَّر رئيس مجلس الشورى اليمني عن خالص شكره على تهنئة رئيس البرلمان العربي ودعمه المستمر لمجلس الشورى اليمني، مثمنًا مواقفه المشرفة في دعم الشرعية اليمنية في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية، وجهود معاليه المتميزة في الدفاع عن القضايا العربية.
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