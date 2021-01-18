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توك شو

خدوها مني هينال الثقة.. أحمد موسى: مدبولي عجبني جدا وهو بيتكلم في مجلس النواب

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:30 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تحدث بثقة أمام مجلس النواب، مشيدًا «عجبني جدا النهاردة وهو بيتكلم قدام مجلس النواب.. خدوها منى هياخد الثقة». 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدكتور علي المصيحلي وزير التموين تعرض اليوم لهجوم كبير من قبل مجلس النواب؛ بسبب بعض الملفات المتعلقة بمشكلات المواطنين، لافتا إلى أن وزير التنمية المحلية تعرض أيضًا لهجوم خلال كلمته اليوم من النواب.

وأكد أحمد موسى، أنه تابع الجلسة كلها على الهواء لمتابعة آراء النواب في كافة المجالات سواء الصحية أو الاقتصادية وكل أوجه المعيشة، منوها بأنه يحسب لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي مواجهة فيروس كورونا والعشوائيات.

وقال أحمد موسى إن مصر تتمتع بالأمن والأمان والقضاء على العشوائيات في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية مليئة بالمشردين الذين افترشوا الشوارع أمام الكونجرس الأمريكي.

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