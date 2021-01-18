وكيل تعليم الوادي الجديد يجتمع بمديري المدارس للتصدي لفيروس كورونا

ترأس الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مديري المدارس بإدارة الخارجة التعليمية وبحضور مصطفى عوض مدير إدارة الخارجة التعليمية، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة.





واستعرض وكيل التعليم بالمحافظة، خطة العمل في المرحلة القادمة وخاصة في ظل الأحداث الجارية ومجهودات الدولة في مكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ضرورة الاستخدام الأمثل للوقت وبما يحقق هدفنا المنشود دائما لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب مع تلك الظروف الاستثنائية.

اقرا ايضا:

ووجه وكيل التعليم بالوادي الجديد، بتنفيذ عدد من المسابقات للطلاب (on line) بمختلف المواد الدراسية وكذا الأنشطة التربوية المختلفة "عن بعد" لخلق روح المنافسة بينهم والتواصل الدائم معهم بتلك الفترة.





واستمع وكيل التعليم بالمحافظة، لعدد من الآراء والمقترحات المطروحة والتي تهدف للنهوض بالعمل والارتقاء به وتقديم سبل الدعم لأبنائنا الطلاب بجميع الصفوف الدراسية واستثمار تلك الفترة الاستثمار الإيجابي بما يعود بالنفع على الجميع.





ووقع كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بروتوكول للتعاون بين الأطراف الثلاثة لتوفير المستلزمات اللازمة لإنشاء مشتل بمدينة الخارجة على مساحة 5 افدنة لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة.





وأكدت وزيرة البيئة أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون الوثيق والمشترك بين مؤسسات الدولة لحماية البيئة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، ولدعم السياسات البيئية للحد من الملوثات والانبعاثات الصادرة بالهواء المحيط وبما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والحد من التلوث لما للأشجار من دور حيوي في تخفيف ملوثات الهواء.





وأشار الزملوط، إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول والتنسيق فيما بينهما وتذليل أى عقبات قد تواجه التنفيذ، موضحاََ أن المشتل المقرر تنفيذه يضم ٢٠ ألف شتلة ليمون وزيتون وبرتقال و١٠آلاف شتلة أشجار زينة و٤ صوب زراعية.