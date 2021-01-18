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فن

شهيرة تكشف سر ترك محمود ياسين لحيته طويلة في أيامه الأخيرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:25 م
شهيرة ومحمود ياسين
شهيرة ومحمود ياسين
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة شهيرة، عن سر التزام الفنان الراحل محمود ياسين بلحيته الطويلة فى الفترة الأخيرة.
 
وكتبت الفنانة شهيرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "محمود ياسين كان لا يحب أن يطيل لحيته، وكنت أصر على أن يتركها وأحاول إقناعه أن شكله أجمل بها، لكنه كان يجادلنى ويصر على حلاقتها".

وأضافت الفنانة شهيرة أن محمود ياسين كان يفوت الأيام ولا يحلق لحيته رغم إصراره قبلها على حلاقتها، لأبادره بالسؤال عن سر عدم تنفيذ قراره، ليجيبنى "خلاص مدام أنتي حباها كده هسيبها وأمري لله".

ورحل الفنان محمود ياسين العام الماضى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة ودخل على أثرها المستشفى وتُوفي بعد أيام قليلة. 

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