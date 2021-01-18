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برلمان

تورتة خادشة للحياء.. أول تحرك برلماني ضد واقعة سيدات نادي الجزيرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:18 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أعلن النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية بالشرقية، تقدمه بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن واقعة «سيدات نادي الجزيرة».

وقال «عبد المولي»: في طلب إحاطته المقدم إلى مجلس النواب: «أتقدم لسيادتكم، طبقًا لنص الدستور ومواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة، بشأن ما تم من نشر بعض الصور الخادشة للحياء العام في احتفالية في نادي الجزيرة أحد أعرق القلاع الرياضية بمصر التي لا تتناسب مع التباعد الاجتماعي، في ظروف جائحة كورونا ولا تتناسب من مواد الدستور المصري، من احترام الأديان السماوية والعادات والتقاليد الشرقية والعراقة والأصول المصرية».

وطالب «عبد المولي» في طلبه، «بالتحقيق الفوري، لافتًا إلى أنه وإذا تمت الواقعة بعلم مجلس إدارة النادي، فيجب حله وإسقاط العضوية الفورية لكل من ساهم في هذا الحفل المخزي».

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط  الشيف صاحبة واقعة الـ"تورتة".

تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.
 
وبالفحص أمكن تحديد مُصنعة الحلوى وتبين أنها (شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة) وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة وتبين قيامها باتخاذ مسكنها مصنعًا لتلك الحلوى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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