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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة كسح مياه الأمطار ..صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:31 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، اليوم الاثنين، عددًا من شوارع شرق وغرب العاصمة؛ لمتابعة كسح تجمعات مياه الأمطار.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بشوارع وأحياء المدن، والقرى والمراكز المتعددة.

قال محافظ كفر الشيخ ، إنه تابع أعمال رفع مياه الأمطار بالأحياء والشوارع، وأعمال انتشار معدات وفرق الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ، وسحب تجمعات المياه وإزالة مخلفات الأمطار، وذلك تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على تواصل وتكاتف جميع الجهات المعنية والدفع بمعدات شركة مياه الشرب للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات الوحدات المحلية، والتدخل السريع، والحماية المدنية، لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين الحيوية وتسهيل الحركة المرورية بمراكز وقرى المحافظة، والتواجد على مدار اليوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

جدير بالذكر أن مدن ومراكز المحافظة تشهد رفع درجة الاستعداد؛ لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر ،مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة كسح مياه الأمطار ..صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة كسح مياه الأمطار ..صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة كسح مياه الأمطار ..صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة كسح مياه الأمطار ..صور
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