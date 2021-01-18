من لم يمت بالفيروس.. إصابة 15 إسرائيليا بالشلل عقب تلقي لقاح كورونا

قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة، إن اللقاح الروسي الجديد لـكورونا عبارة عن بخاخة تستخدم للوقاية من الفيروس والانفلونزا الموسمية؛ مشيرا الي ان فاعلية البخاخ على تجارب الحيوان تعدت 80 %.





وتابع خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن وروسيا تقدم نوعا جديدا من اللقاحات بعيدا عن الإبرة وهو البخاخ لتلاشي خوف البعض من الإبرة؛ منوها بأن الأمر سهل في التعامل مع هذا اللقاح للعجوز والطفل.





وأكد انه سوف يتم تجريب اللقاح البخاخ على الإنسان في شهر مايو القادم؛ مشيرا الي انه سوف يكون جرعة واحدة فقط.





ونوه، بأن اللقاح الروسي سوف يتم حفظه في الثلاجة العادية ولا يحتاج للحفظ في درجات حرارة منخفضة ؛ مشيرا إلى ان لقاح فايزر تسبب في اصابة 15 اسرائيليا بشلل في الوجه، ويتم خضوعهم للعلاج اللازم الآن .



