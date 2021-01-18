من لم يمت بالفيروس.. إصابة 15 إسرائيليا بالشلل عقب تلقي لقاح كورونا

قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة، إن اللقاح الروسي الجديد لـكورونا عبارة عن بخاخة تستخدم للوقاية من الفيروس والانفلونزا الموسمية؛ مشيرا الي ان فاعلية البخاخ على تجارب الحيوان تعدت 80 %.
وتابع خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن وروسيا تقدم نوعا جديدا من اللقاحات بعيدا عن الإبرة وهو البخاخ لتلاشي خوف البعض من الإبرة؛ منوها بأن الأمر سهل في التعامل مع هذا اللقاح للعجوز والطفل.
وأكد انه سوف يتم تجريب اللقاح البخاخ على الإنسان في شهر مايو القادم؛ مشيرا الي انه سوف يكون جرعة واحدة فقط.
ونوه، بأن اللقاح الروسي سوف يتم حفظه في الثلاجة العادية ولا يحتاج للحفظ في درجات حرارة منخفضة ؛ مشيرا إلى ان لقاح فايزر تسبب في اصابة 15 اسرائيليا بشلل في الوجه، ويتم خضوعهم للعلاج اللازم الآن.
وكشف معهد أبحاث الإنفلونزا الروسى، عن تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا في صورة بخاخ أنفى، بالتعاون مع معهد الدراسات العلمية للإنفلونزا ببطرسبورج، حيث يعمل بعد أن أظهر استجابة مناعية خلال التجارب قبل السريرية، طبقا لما ورد في وكالة تاس الروسية.
وأعلن المعهد، أن اللقاح الأنفى الجديد خضع للعديد من التجارب السريرية وحصل على نتائج فعالة فيما يتعلق بنشاطه المناعي فى (إنتاج الأجسام المضادة)، بالإضافة إلى الخصائص الوقائية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
واعتمد اللقاح الأنفى على استخدام نسخة ضعيفة من هذا الفيروس كناقل لنقل بروتينات الفيروس التاجي، والتي يجب أن توفر الاستجابة المناعية لها، لتوفير الحماية من المرض، حيث استخدم الباحثون الجزء المحافظ من فيروس الإنفلونزا لدخول الخلايا، ومن المقرر أنه سيتم استخدام اللقاح على شكل قطرات أو بخاخ عبر الأنف.
وتوقع المعهد انتهاء كل التجارب المتعلقة باللقاح الأنفى الجديد بحلول مايو 2021، والذى سيكون خطوة مهمة للدخول لسباق اللقاحات العالمية التي تسعى للسيطرة على الفيروس والسلالات الجديدة التي ظهرت مؤخرًا وأصبحت تهدد مستقبل اللقاحات.
وفى سياق متصل تجرى مصر حاليا تجارب على اللقاح الروسى سبوتنيك v لفيروس كورونا لاستخدامه لمواجهة الجائحة العالمية.
وكان قسم التحصين بالمكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية ، منح شهادة للقاح الروسي "سبوتنيك V"، في مرحلة التنسيق والموافقة، متعهدة بتقديم المساعدة الممكنة لتسريع هذه العمليات.