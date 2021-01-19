يحول الشعر إلى اللون الأبيض البهاق يصيب هذه المناطق بالجسم

البهاق هو حالة تؤدي إلى فقدان بقع الجلد للون أو فقدان الصباغ إذا أثرت الحالة على مناطق بها الشعر ، فقد يتحول الشعر إلى اللون الأبيض أيضًا تحدث الحالة عندما يهاجم الجهاز المناعي الخلايا الصباغية ، الخلايا التي تنتج الميلانين العلماء غير متأكدين من سبب حدوث ذلك ، لكنهم يعتقدون أنه يمكن أن ينبع من استجابة المناعة الذاتية.
المناطق التي تتأثر بالبهاق
تشمل المناطق التي تتأثر عادة بالبهاق ما يلي:
منطقة العين
منطقة الفم
أصابع اليدين والقدمين
المرفقين
الركب
أسفل الظهر
الأعضاء التناسلية
مواقع الإصابة أو حروق الشمس
يمكن أن يصيب البهاق أي شخص ، لكنه أكثر وضوحًا في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة من المرجح أن يكون لدى الأشخاص المصابين بالبهاق تاريخ عائلي لاضطرابات المناعة الذاتية.
غالبًا ما يتوقف أو يتباطأ تصبغ مع مرور الوقت تركز العلاجات على الحد من انتشار التصبغ واستعادة لون البشرة قد يشمل ذلك استخدام الكريمات الطبية أو العلاج بالضوء ،وعدم التعرض للشمس .
مصدر المعلومات موقع medicalnewstoday .