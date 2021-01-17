بـ 4 مكونات من مطبخك يمكنك إزالة الشعر بدون ألم

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن حيلة عجيبة لازالة الشعر، بدون ألم، بأربع مكونات من مطبخك.
طريقة إزالة الشعر بالملح بقناع دقيق الحمص:
2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص
1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة من الملح
طريقة إزالة الشعر بالخطوات :
ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم أضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.
ضع العجينة على المناطق المصابة من بشرتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تجف تمامًا وافركي القناع بأصابعك كررى القناع من 3-4 مرات في الأسبوع فائدة تلك الوصفة أنها تمنع نمو الشعر و إزالة الشعر.