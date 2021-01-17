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مرأة

بـ 4 مكونات من مطبخك يمكنك إزالة الشعر بدون ألم

الأحد 17/يناير/2021 - 08:01 ص
ب٤ مكونات من مطبخك
ب٤ مكونات من مطبخك يمكنك إزالة الشعر بدون ألم
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أسماء عبد الحفيظ

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن حيلة عجيبة لازالة الشعر، بدون ألم، بأربع مكونات من مطبخك. 

طريقة إزالة الشعر بالملح بقناع  دقيق الحمص:

2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص
1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة من الملح

طريقة إزالة الشعر بالخطوات :

ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم أضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.


ضع العجينة على المناطق المصابة من بشرتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تجف تمامًا وافركي القناع بأصابعك كررى القناع من 3-4 مرات في الأسبوع فائدة تلك الوصفة أنها تمنع نمو الشعر و إزالة الشعر.

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