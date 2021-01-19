أخبار التوك شو.. أحمد موسى يشن هجوما على أصحاب التورتة الجنسية.. وخيري رمضان يتعاطف مع سيدات نادي الجزيرة

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استضافت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، أحمد موزة صاحب مهرجان "أندال أندال" الذي حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورقصت الإعلامية ريهام سعيد، على ألحان مهرجان "أندال"، مع أحمد موزة صاحب المهرجان، ورددت ريهام سعيد كلمات الأغنية على الهواء.









قالت لميس الحديدي إن نائب بالبرلمان دعا لضرورة خصم أموال من رجال الأعمال والمستثمرين لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين واصفًا الفنانين بأنهم يسعون في الأرض فسادًا.





وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى : "كان فيه بوادر أزمة لكن تم حلها وأوجه الشكر للنائب مصطفى بكري الذي رفض هذه التصريحات، قائلة: "الصراحة الجملة كانت سخيفة من قبل النائب ومصطفى بكري وقف ورفض العبارة".









قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب على مجلس إدارة النادي الأهلي المطالبة بحقوقه؛ مستنكرا إيقاف حارس مرمي النادي الأهلي 4 مباريات.





وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: «ماذا فعل الشناوي الحارس الأمين.. خلاص أوقفوه لآخر الموسم وخلاص»؛ موضحا أن ما يتم يعتبر عقابا للنادي الأهلي.





وأشار موسى، إلى أنه من الغريب أن المباراة التي تسببت في إيقاف الشناوي لم يتم طرده منها، مستنكرا: «هو مكتوب إن الأهلي مش هياخد الدوري هذا الموسم.. ليه عايزين تحرموا جمهور النادي الأهلي من الفرحة».













أبدى الإعلامى خيرى رمضان، تعاطفه مع أزمة سيدات نادي الجزيرة، مؤكدا أن مجموعة من السيدات في نادى الجزيرة بعضهن "جدات"، وفى مراكز مختلفة، والبعض أساتذة جامعة، كانوا يحتفلون بعيد ميلاد.





وأضاف "رمضان"، في برنامجه "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" مساء اليوم، الإثنين، أنه بشكل غير متوقع ومفاجئ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى "الحلويات" و"التورتة" بأشكال خادشة للحياء، مستدركا أن الأمر تحول إلى "مذبحة".









قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن التظاهرات المسلحة التي تشهدها بعض المدن بالولايات المتحدة تمثل مشهدا غير طبيعي.





وأضاف "شرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد" عبر سكايب، «ولاية أوهايو تضم ميليشيات مسلحة، حيث ينص قانون بعض الولايات على التسليح لمواجهة السلطة الفيدرالية حال التوغل على الولاية».









قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة، إن اللقاح الروسي الجديد لـكورونا عبارة عن بخاخة تستخدم للوقاية من الفيروس والانفلونزا الموسمية؛ مشيرا الي ان فاعلية البخاخ على تجارب الحيوان تعدت 80 %.





وتابع خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن وروسيا تقدم نوعا جديدا من اللقاحات بعيدا عن الإبرة وهو البخاخ لتلاشي خوف البعض من الإبرة؛ منوها بأن الأمر سهل في التعامل مع هذا اللقاح للعجوز والطفل.













أشاد الإعلامي تامر أمين، بـ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأنه اكتسب التقدير والاحترام بنفسه وبيده وبطريقته في العمل.





وقال تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "عندما تم تعيين مدبولي رئيسا للحكومة لم يأت بتأييد شعبي كبير ولم يأت بزخم كبير".





وأضاف تامر أمين: "يوم تلو الآخر يكتسب مدبولي احترام الشعب المصري بأكمله، ويطبق قاعدة العمل في صمت هذا الرجل قليل الكلام كثير الفعل، ورئيس الحكومة يتمتع بصفة الحزم والهدوء والاحترام وحُسن الخلق".









قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن ما حدث في نادي الجزيرة ترفضه الأديان والمجتمع المصري، ونحن آسفون لما حدث من تجاوز من بعض عضوات النادي.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي «أحمد موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن وزير الشباب والرياضة شكّل لجنة للتحقيق مع العضوات وتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المشاركين في الواقعة؛ لافتا إلى أن كل من شارك سيتم التحقيق معه وعقابه بالقانون يوم 20 يناير.





وأوضح، أنه من الوارد أن يتم إحالة الأمر إلى النائب العام عقب الانتهاء من التحقيق الداخلي وإرساله إلى وزير الشباب والرياضة.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري تربى على الأخلاق والأدب، مستنكرا ما فعله البعض في نادي الجزيرة من أفعال إباحية في حفل عيد ميلاد.





وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: «وزير الشباب والرياضة شكل لجنة للتحقيق في واقعة التورتة الجنسية في نادي الجزيرة»؛ مستنكرا ما فعله بعض العضوات في واحد من أكبر النوادي الاجتماعية في مصر.





وأشار موسى إلى أن الأمر ليس له علاقة أبدا بالحرية الشخصية لدرجة أن دار الإفتاء أصدرت فتوى تحرم وتجرم ما فعلته عضوات نادي الجزيرة.





قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن المصارحة كانت العنوان الأبرز بين رئيس الوزراء والنواب خلال كلمة رئيس الوزراء في المجلس وهو ما يؤكد أن الانطلاقة كانت قوية من مجلس النواب لأداء دوره الرقابي وسيكون الدور مختلف وقوي.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي «أحمد موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المجلس بدأ بداية طيبة، مشيرا إلى أن العمل يتم من خلال الأرقام ومراجعتها وتم الاستماع بشكل إيجابي.





عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال جلسة اليوم من مجلس النواب، وذلك خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد».





وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الاستثمار هو المفتاح الحقيقي للتنمية فى مصر، مؤكدا أهمية ربط الاستثمار بالإنتاج والتصدير، قائلًا "علينا العمل على التخصص فى الإنتاج بكل المحافظات لتحقيق التنافسية".





ووجه خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، التحية إلى رئيس الوزراء على البيان الشافي الذي تقدم به والذى يفخر به كل مواطن مصرى كشاهد عيان على كل الإنجازات التى يقوم بها الرئيس السيسى صاحب النهضة الحديثة.



