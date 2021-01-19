فريدة الشوباشي عن المشهد التونسي: مؤامرة إخوانية

اتهمت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، اتهام رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، وحركة النهضة بمحاولة الانقلاب علي البرلمان.
وقالت "الشوباشي"، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: «التوانسة جدعان وواقفين متصديين، لأنها مؤامرة مثل مؤامرة الإخوان التي حدثت في مصر».
وأوضحت: «راشد الغنوشي إخواني، وهما عايزين ينقلبوا علي مدنية الدولة، وكانوا مستخبيين زي التعابين في الجحور».
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما يفعله راشد الغنوشي غير مفهوم بالمرة، وهي مؤامرة مخيفة، لأنه يريد أن يفرض رؤيته علي الدولة، وهي رؤية رجعية.