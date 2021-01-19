فريدة الشوباشي عن المشهد التونسي: مؤامرة إخوانية

اتهمت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، اتهام رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، وحركة النهضة بمحاولة الانقلاب علي البرلمان.





وقالت "الشوباشي"، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: «التوانسة جدعان وواقفين متصديين، لأنها مؤامرة مثل مؤامرة الإخوان التي حدثت في مصر».





وأوضحت: «راشد الغنوشي إخواني، وهما عايزين ينقلبوا علي مدنية الدولة، وكانوا مستخبيين زي التعابين في الجحور».



