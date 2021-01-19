شاهد.. 200 سيارة كلاسيكية نادرة تباع في مزاد علني بـ فلوريدا

أعلن منظمو مزاد ميكوم عن انعقاد فعالياته القادمة لبيع أكثر من 200 سيارة كلاسيكية قادمة من متحف Muscle Car City في بونتا جوردا بولاية فلوريدا، وذلك يومي 22 و 23 يناير الجاري.

وقال صاحب المتحف الذى قرر بيع محتوياته من السيارات الكلاسيكية النادرة ويدعى ريك تريورجي، انه كان يخطط لبيع تشكيلة سياراته في عام 2022، إلا أنه وبعد أزمة فيروس كورونا ومع خفض عدد زوار متحفه، قرر أن الوقت قد حان لبيعها.

وكان مالك المتحف يركز على ضم السيارات الكلاسيكية من العلامة التجارية شيفروليه، وبالفعل جمع ما لا يقل عن 80 طرازا من كورفيت عبر جميع أجيالها، وتُشير التقارير إلى أن المالك حدد السيارات التي سيتم بيعها يوم 22 يناير ، والتى تشتمل على العديد من سيارات بيك اب شيفروليه من الخمسينيات والستينيات، وعدد كبير من سيارات شيفروليه كامارو، وشيفيل، وبونتياك جي تي أو، وإمبالاس، وبيل إيرز، وشيفروليه كيه 5 بليزر.

وفي يوم السبت 23 يناير، ستتوفر ما لا يقل عن 48 سيارة كورفيت للبيع، من بين سيارات أخرى عديدة معظمها سيارات كلاسيكية، بما في ذلك أربعة طرازات كورفيت ZR1 موديلات 1990 و1991، وعدد كبير من طرازات كورفيت ستينجراي الكلاسيكية، وبعض النسخ الحديثة أيضًا مثل كورفيت ZR1 2021، وكورفيت Z06 2016، وكورفيت ستينغراي 2020.