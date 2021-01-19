الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة " النور في القرآن الكريم"

نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية نص موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان “النور في القرآن الكريم”.





وأكدت الوزارة في بيان لها على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

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وأعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 3500 زي أزهري و1000 عمامة أزهرية، بداية من يوم الأحد 2021/01/24م على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، ليكون إجمالي ما تم توزيعه من الزي (42647) زيًّا أزهريًّا ، و(12401) عمامة أزهرية.





ودعت الوزارة المديريات موافاة الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بأسماء المستحقين للصرف في هذه الدفعة في موعد أقصاه الاثنين 18 يناير.







