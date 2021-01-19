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تعليم

تعيين وكلاء جدد لكلية التربية بجامعة عين شمس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:33 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
أصدر الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتور رضوان حمودة ندا شافعى وكيلًا لكلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارًا من30/12/2020 ولحين بلوغه السن القانونية في ١٥ / ٤/ ٢٠٢٢

كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتعيين الدكتور حازم محمود راشد وكيلًا لكلية التربية لشؤون الدراسات العليا والبحوث إعتبارا من 30/12/2020 وحتى 10/9/2023


وكان الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أصدر قرارًا بتعيين الدكتوره جيهان فاروق فؤاد محمد رئيسًا لمجلس قسم اللغه الانجليزيه بكليه البنات اعتبارا من 30/ 12/ 2020 ولمده عام.

وتجديد تعيين الدكتوره سها عبد المنعم منصور شبايك رئيسا لمجلس قسم الفلسفه بكليه البنات اعتبارا من 1 /8 / 2020 و لمده عام.

كما اصدر قرارا بقيام الدكتوره فيروز محمود محمد حسن الاستاذ المساعد المتفرغ بكليه البنات بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا اعتبارا من 21 /11 /2020 و لمده عام.

وقيام الدكتوره ايمان حافظ ابراهيم الزير الاستاذ المساعد بكليه البنات بأعمال رئيس مجلس قسم الرياضيات اعتبارا من 30 /12/ 2020 و لمده عام، وقيام الدكتوره زينب حسن حامد علي السلامي الاستاذ المساعد بكليه البنات بأعمال رئيس مجلس قسم تكنولوجيا التعليم اعتبارا من 2/ 9 / 20 20 ولمده عام.
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