تعيين وكلاء جدد لكلية التربية بجامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتور رضوان حمودة ندا شافعى وكيلًا لكلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارًا من30/12/2020 ولحين بلوغه السن القانونية في ١٥ / ٤/ ٢٠٢٢





كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتعيين الدكتور حازم محمود راشد وكيلًا لكلية التربية لشؤون الدراسات العليا والبحوث إعتبارا من 30/12/2020 وحتى 10/9/2023









وكان الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أصدر قرارًا بتعيين الدكتوره جيهان فاروق فؤاد محمد رئيسًا لمجلس قسم اللغه الانجليزيه بكليه البنات اعتبارا من 30/ 12/ 2020 ولمده عام.





وتجديد تعيين الدكتوره سها عبد المنعم منصور شبايك رئيسا لمجلس قسم الفلسفه بكليه البنات اعتبارا من 1 /8 / 2020 و لمده عام.





كما اصدر قرارا بقيام الدكتوره فيروز محمود محمد حسن الاستاذ المساعد المتفرغ بكليه البنات بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا اعتبارا من 21 /11 /2020 و لمده عام.



