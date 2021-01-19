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فن

"قولوله يفوق".. مروى عيسى تكشف خيانة حبيبها وتقرر المواجهة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:50 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم - سعيد فراج
بعد النجاحات المتتالية التي حققتها المطربة مروى عيسى في أعمالها الغنائية، أطلقت إحدى شركات الإنتاج فيديو كليب جديدا بعنوان "قولوله يفوق" ، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ، والأغنية باللهجة المصرية ، من كلمات نور عبدالله، ألحان محمد عبيه، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام، تسجيل استديو ناصر الأسعد. 

تحت إدارة المخرج عادل سرحان، تطل مروى بهذا الفيديو كليب بدور فنانة تكتشف خيانة حبيبها لها من خلال مراقبته فتقرر أن تواجهه بنفسها كي يعلم ماذا خسر وتمنعه في النهاية من الاقتراب منها أو حتى دخول حفلتها ، وتظهر مروى في العمل بمجموعة من اللوكات المختلفة التي أبهرت المشاهدين بمزيج رائع بين الصوت والصورة ، وكل ما يمكن قوله عن مروى في هذا العمل انها ساحرة في جمالها وأدائها وتمثيلها وحضورها المحبب الذي تعشقه الكاميرا.

وهذا التعاون هو الثاني بين مروى والشركة سيبث بالتوازي عبر باقة من أهم المنصات الرقمية والتليفزيونية والإذاعية حول العالم.
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