تحرير 12 محضرا من بينها مواد غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الثلاثاء ، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز الدلنجات.





وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضر جنحه عبارة عن الآتي :-





- ضبط أحد الأشخاص قام بتجميع ١٤ شيكارة اسمده مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.





- ضبط ٢٦ عبوة مبيدات منتهية الصلاحية.





- ضبط ٤٩ كيس مقرمشات منتهية الصلاحية





- تحرير ٧ محاضر عدم اعلان واثنان عرض لحوم مكشوفة.





ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، أمس الإثنين ، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادي النطرون.





وأسفرت الحملة عن ضبط٤٨٠ ‪شيكارة زنة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ٢٤طن مبيد زراعى مجهولة المصدر بأحد المحلات، كما تم ضبط ٢٧ عبوة مبيد زراعى منتهية الصلاحية بأحد المحلات المبيدات الزراعية.





كما تم ضبط ١٩ عبوة جبنه منتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية، وضبط جزار لعرض لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك مذبوحة خارج السخانة، ضبط مخبز سياحى يعمل بدون ترخيص





وتم تحرير محضر عدم إعلان عن الاسعار بمحل لحوم.









و شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات على المحال والأسواق والمصانع والمخابز والصيدليات وأماكن بيع المستلزمات والمبيدات الزراعية للتاكد من توافر كافة المنتجات بالمواصفات والإشتراطات والاسعار المقررة وردع المخالفين































