قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه الدحيل القطري





وسُحبت اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس العالم للأندية، في مدينة زيوريخ السويسرية.





وتنطلق البطولة في الرابع من شهر فبراير المقبل بقطر، بعد أن كان مقررًا لها أن تقام في الأول من الشهر ذاته، ولكن انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بسبب فيروس كورونا، أدى لإلغاء الدور الأول من البطولة.





ويشارك فريق بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، والمتوج بكأس ليبرتادوريس بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين، في دور نصف النهائي مباشرة.

أوقعت قرعة الدور الثاني " دور ربع النهائي" لبطولة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي في مواجهة الدحيل القطري.