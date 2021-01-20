ابنة الفنان صلاح ذو الفقار: أبي شارك متطوعاً في معركة الإسماعيلية.. فيديو

أكدت منى ذو الفقار نجلة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار أن والدها نفذ بعمليات فدائية مُتعددة على خط القناة، رفقة 17 طالبًا وقتها في كلية الشرطة ، وأنه بعد موافقتهم ؛ فطلب إذنًا أن يرافقوه.





وأضافت "ذو الفقار" خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية "أون" أن هناك بطولات لم أكن أعلمها عن والدي، وعلمت من بعض طلبة أبي بكلية الشرطة الذين أصبحوا وزراء الداخلية في أحد الأيام مثل اللواء حسن الألفي واللواء صلاح محمود وغيرهم الذين حكوا لي عن بطولاته.





وتابعت نجلة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار أن اللواء الالفي حكى أنه وقت العدوان الثلاثي تطوع والدها- وقتها- رفقة 3 ضباط، حيث لم يكن منقولًا إلى الإسماعيلية، لكنه شارك تطوعًا في معركة الشرطة في الاسماعيلية ضد جنود الاحتلال.





وأشارت "ذو الفقار" إلى أن أبي كان دائمًا ما ينقل لي كيف استطاع أن ينقل الطلبة من الحياة المدنية للعسكرية.