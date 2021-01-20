أخبار التكنولوجيا | أول هاتف هواوي بخدمات جوجل.. أفضل محركات بحث.. سيجنال يفاجئ المستخدمين بميزات جديدة

الذكية من مشكلة نفاذ شحن البطارية سريعًا، الأمر الذي يتطلب الاستعانة لتواجد الشاحن بحوزتهم، أو اللجوء لبنك طاقة "باور بانك"، لضمان أطول عمر ممكن للبطارية، مما يجعل تجربة استخدام الهاتف غير جيدة على الإطلاق.





يعتبر محرك البحث جوجل كروم هو المحرك الأشهر والأكثر استخدامًا على الإطلاق، حيث يحقق 5 مليارات عملية بحث يومية، ولكنه بالطبع ليس الأكثر أمانا وذلك بحسب الكثير من الخبراء والباحثين.





منذ أيام قليلة، أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، منذ ساعات هواتفها الرائدة للعام الجديد Galaxy S21 ، وهى عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus وGalaxy S21 Ultra، وهى أول هواتف رائدة تطلقها شركة سامسونج بدون شواحن، على خطى شركة آبل الأمريكية بعد إطلاق هواتف آيفون 12 نهاية العام الماضى بدون شواحن أيضا للحفاظ على البيئة من التلوث التكنولوجى.





كشفت تقارير أن هاتف Xiaomi Mi 11 الذى أطلقته شركة شاومى الصينية، منذ أسابيع قليلة، يحتوى على عدد من المشكلات الخطيرة فى نظام السوفت وير الخاص به، وذلك على الرغم من الإمكانات الكبيرة التى يتمتع بها هذا الهاتف.





لا يزال تطبيق الدردشة سيجنال Signal يبهر مستخدميه بعد هجر الملايين من مستخدمى تطبيقات الدردشة تطبيق واتسآب بعد أزمة سياسة الخصوصية، والتى ستجبر المستخدمين على مشاركة بياناتهم مع تطبيق فيسبوك وذلك بدءا من 15 مايو.



