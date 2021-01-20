ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قبل مغادرته المنصب.. ترامب يصدر قرارات غريبة| تفاصيل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:29 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ياسمين سامي
بعد ساعات قليلة تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

واتخذ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عدة قرارات قبل مغادرة منصبة اليوم.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بإلغاء حظر على تشكيل المسئولين السابقين جماعات ضغط لمدة 5 سنوات بعد مغادرة مناصبهم.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، كان ترامب قد أصدر قرار الحظر على عمل المسئولين السابقين بالسياسة لمدة 5 سنوات بعد 8 أيام من تسلمه مهام منصبه عام 2017.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول بالإدارة الأمريكية، قوله: إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم إصدار قرارات عفو احترازية عن نفسه أو عن أفراد أسرته.

وذكر المسئول الأمريكي، أن ترامب لن يعفو أيضا عن محاميه رودي جولياني، مثلما أفادت تقارير في وقت سابق.

وأفادت الوكالة بأن ترامب أصدر عفوا رئاسيا عن إليوت برويدي، مسئول جمع التبرعات لحملته الانتخابية.

كما قرر ترامب العفو عن "ستيف بانون"، المستشار السابق بالبيت الأبيض.

واتهم ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، بـ"الاحتيال" على مئات آلاف المانحين ممن تبرعوا لحملة بناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك، والتي جمعت نحو 25 مليون دولار.

ويعتزم الرئيس الأمريكي العفو عن مغنيي الراب ليل واين وكوداك بلاك، قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض رسميا.


حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا، وذلك قبل ساعات من مغادرة منصبه رسميا.

ومن بين الأشخاص الذين تم إصدار العفو بحقهم "ستيف بانون"، المستشار السابق بالبيت الأبيض، ومغنيي الراب ليل واين وكوداك بلاك، وعمدة ديترويت السابق كوامي كيلباتريك، وإليوت برويدي، كبير جامعي التبرعات لحملته الانتخابية والمتهم بالاحتيال.


وأفادت شبكة "سي إن إن"، بأن ترامب قال إنه بعد مداولات كثيرة قرر العفو عن بانون كأحد إجراءاته الأخيرة في منصبه.

وقد تم تعزيز الاحتياطات الأمنية بعد أن اقتحم مثيرو الشغب من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر.


ومنذ أن كشف تحقيق روبرت مولر عن أدلة غير كافية لاتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتواطؤ مع روسيا للانتخاب في عام 2016، تداعت قضية مكتب التحقيقات الفيدرالي لبدء التحقيق ببطء حيث تم الكشف عن المصادر وتطبيقات المراقبة ودوافع العملاء.

في خطوة في اللحظة الأخيرة قبل خروجه من البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أمر الرئيس المنتهية ولايته برفع السرية عن المواد الرئيسية المتعلقة بعملية مراقبة إعصار تبادل الاتهامات التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء حملته الرئاسية لعام 2016.

ووفقًا لمذكرة البيت الأبيض، الموجهة إلى المدعي العام ومدير المخابرات الوطنية ومدير وكالة المخابرات المركزية، أمر ترامب برفع السرية إلى أقصى حد ممكن عن عدد من الوثائق المتعلقة بعملية مكافحة التجسس المضادة لإعصار تبادل إطلاق الاتهامات رغم اعتراضات مكتب التحقيقات الفيدرالي المستمرة.

وقال "ترامب" بموجب هذا رفعت السرية عن المواد المتبقية في الغلاف" مضيفًا: "هذا هو قراري الأخير بموجب مراجعة رفع السرية وقد وجهت المدعي العام لتنفيذ التنقيحات المقترحة في طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي في 17 يناير وإعادة نسخة منقحة بشكل مناسب إلى البيت الأبيض".

ومع ذلك، أشار "ترامب" إلى أنه سمح ببقاء وثائق معينة مصنفة كما هو مطلوب من قبل محكمة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لـ أمر تنفيذي أخير، عن أن الخدمات السحابية الأمريكية ستكون مطلوبة قريبًا للتحقق من هوية أي مستخدمين أجانب بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال "ترامب" في إعلان الأمر التنفيذي، إنه "في غضون 180 يومًا من تاريخ هذا الأمر، سيقترح وزير التجارة لوائح الإشعار والتعليق التي تتطلب من موفري خدمات IaaS بالولايات المتحدة التحقق من هوية شخص أجنبي يحصل على حساب".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترامب يصدر عفوا كاملا عن مايكل فلين

ترامب ليس الأول.. رؤساء أمريكيون استغلوا منصبهم لحماية حاشيتهم من الملاحقات القضائية

نيويورك تايمز: ترامب يدرس العفو عن 3 من أبنائه وصهره جاريد كوشنر

مكتب العدالة بواشنطن: الرئيس الأمريكي صلاحياته غير محدودة فى إصدار العفو الرئاسي.. فيديو

ترامب يخطط لطرد رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي وسط تحذيرات من مغبة القرار

قرار مفاجئ من ترامب قبل ساعات من مغادرة البيت الأبيض

ترشيحاتنا

بايدن يصل واشنطن استعدادا لتنصيبه رئيسا لأمريكا

الشرطة تعثر على شخص هارب من أحكام مختبئا داخل حائط سري.. شاهد

شوبير: مباراة الأهلي والدحيل القطري ستكون صعبة.. وبيراميدز ينافس على الدوري

خطوات ضرورية لو تأخرت شركة التوزيع فى تركيب عداد الكهرباء

في وداع ترامب.. روحاني يتهم الرئيس السابق بعرقلة تطعيم الإيرانيين ضد كورونا

في أسوأ تفشي للوباء منذ مارس.. العاصمة الصينية تشدد القيود وتغلق المقاطعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021