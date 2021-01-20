قبل مغادرته المنصب.. ترامب يصدر قرارات غريبة| تفاصيل

بعد ساعات قليلة تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.





وستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.





واتخذ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عدة قرارات قبل مغادرة منصبة اليوم.





أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بإلغاء حظر على تشكيل المسئولين السابقين جماعات ضغط لمدة 5 سنوات بعد مغادرة مناصبهم.





وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، كان ترامب قد أصدر قرار الحظر على عمل المسئولين السابقين بالسياسة لمدة 5 سنوات بعد 8 أيام من تسلمه مهام منصبه عام 2017.





ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول بالإدارة الأمريكية، قوله: إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم إصدار قرارات عفو احترازية عن نفسه أو عن أفراد أسرته.





وذكر المسئول الأمريكي، أن ترامب لن يعفو أيضا عن محاميه رودي جولياني، مثلما أفادت تقارير في وقت سابق.





وأفادت الوكالة بأن ترامب أصدر عفوا رئاسيا عن إليوت برويدي، مسئول جمع التبرعات لحملته الانتخابية.





كما قرر ترامب العفو عن "ستيف بانون"، المستشار السابق بالبيت الأبيض.





واتهم ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، بـ"الاحتيال" على مئات آلاف المانحين ممن تبرعوا لحملة بناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك، والتي جمعت نحو 25 مليون دولار.





ويعتزم الرئيس الأمريكي العفو عن مغنيي الراب ليل واين وكوداك بلاك، قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض رسميا.









حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا، وذلك قبل ساعات من مغادرة منصبه رسميا.





ومن بين الأشخاص الذين تم إصدار العفو بحقهم "ستيف بانون"، المستشار السابق بالبيت الأبيض، ومغنيي الراب ليل واين وكوداك بلاك، وعمدة ديترويت السابق كوامي كيلباتريك، وإليوت برويدي، كبير جامعي التبرعات لحملته الانتخابية والمتهم بالاحتيال.









وأفادت شبكة "سي إن إن"، بأن ترامب قال إنه بعد مداولات كثيرة قرر العفو عن بانون كأحد إجراءاته الأخيرة في منصبه.





وقد تم تعزيز الاحتياطات الأمنية بعد أن اقتحم مثيرو الشغب من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر.









ومنذ أن كشف تحقيق روبرت مولر عن أدلة غير كافية لاتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتواطؤ مع روسيا للانتخاب في عام 2016، تداعت قضية مكتب التحقيقات الفيدرالي لبدء التحقيق ببطء حيث تم الكشف عن المصادر وتطبيقات المراقبة ودوافع العملاء.





في خطوة في اللحظة الأخيرة قبل خروجه من البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أمر الرئيس المنتهية ولايته برفع السرية عن المواد الرئيسية المتعلقة بعملية مراقبة إعصار تبادل الاتهامات التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء حملته الرئاسية لعام 2016.





ووفقًا لمذكرة البيت الأبيض، الموجهة إلى المدعي العام ومدير المخابرات الوطنية ومدير وكالة المخابرات المركزية، أمر ترامب برفع السرية إلى أقصى حد ممكن عن عدد من الوثائق المتعلقة بعملية مكافحة التجسس المضادة لإعصار تبادل إطلاق الاتهامات رغم اعتراضات مكتب التحقيقات الفيدرالي المستمرة.





وقال "ترامب" بموجب هذا رفعت السرية عن المواد المتبقية في الغلاف" مضيفًا: "هذا هو قراري الأخير بموجب مراجعة رفع السرية وقد وجهت المدعي العام لتنفيذ التنقيحات المقترحة في طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي في 17 يناير وإعادة نسخة منقحة بشكل مناسب إلى البيت الأبيض".





ومع ذلك، أشار "ترامب" إلى أنه سمح ببقاء وثائق معينة مصنفة كما هو مطلوب من قبل محكمة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).





كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لـ أمر تنفيذي أخير، عن أن الخدمات السحابية الأمريكية ستكون مطلوبة قريبًا للتحقق من هوية أي مستخدمين أجانب بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.





وقال "ترامب" في إعلان الأمر التنفيذي، إنه "في غضون 180 يومًا من تاريخ هذا الأمر، سيقترح وزير التجارة لوائح الإشعار والتعليق التي تتطلب من موفري خدمات IaaS بالولايات المتحدة التحقق من هوية شخص أجنبي يحصل على حساب".



