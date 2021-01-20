دراسة: أعراض في العين تدل على الإصابة بـ فيروس كورونا

كشفت دراسة طبية جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين، أن أحدث أعراض الإصابة بفيروس كورونا كوفيد -19 كانت مرتبطة بالعين، إلا أنها أقل شيوعا بين المصابين بالفيروس.
وأفاد الباحثون، بأنه تم تسجيل ثلاثة أعراض مرتبطة بالعينين، ظهرت لدى المصابين بعدوى فيروس كورونا، تتمثل بحساسية الضوء والتهاب الملتحمة وحكة العينين، وفقا لما نشر في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
وتابع الباحثون، بأنه يشار إلى أن حساسية الضوء التي ظهرت على المصابين بفيروس كورونا، هو انزعاج العين الناجم عن الضوء، مما يجعل الشخص في حاجة إلى تضييق أو إغلاق عينيه، علمًا أن من المحتمل أن تترافق هذه الحالة الصداع.
وأشار الباحثون، إلى أنه يصاحب التهاب الملتحمة لدى المصابين بفيروس كورونا تورم في الملتحمة وهي عبارة عن نسيج مبطن للسطح الداخلي للجفن والغلاف الخارجي للعين، ويساعد هذا في المحافظة على رطوبة الجفن والعين الداخلية.
وأوضح علي ميرزا الطبيب المختص في مركز مستشارو طب العيون" بلندن، ان المصابين بفيروس كورونا اغلبهم ظهرت عليهم حساسية من الضوء مصحوب بالصداع، ويشعرون بألم في العينين عند التعرض للإضاءة بشكل مفاجئ، أو الانتقال من الظلام إلى النور.
وأضاف ميرزا، إلى أنه يمثل التهاب العينين أحد أعراض كورونا الأقل شيوعًا، إلا أن التشخيص وحده القادر على التمييز فيما إذا كانت مؤشرًا على الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19، أم أن الأمر مجرد التهاب في الملتحمة.
ولفت ميرزا، إلى أن الأعراض الثلاثة المذكورة والمرتبطة بالعينين عند المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19 يجب أن تزول بمجرد التعافي من الفيروس التاجي.