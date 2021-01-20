دراسة: أعراض في العين تدل على الإصابة بـ فيروس كورونا

كوفيد -19 كانت مرتبطة بالعين، إلا

وأضاف ميرزا، إلى أنه يمثل التهاب العينين أحد

الأقل شيوعًا، إلا أن التشخيص وحده القادر على التمييز فيما إذا كانت مؤشرًا على الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19، أم أن الأمر مجرد التهاب في الملتحمة.