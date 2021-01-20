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برلمان

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لوزيري التعليم والتعاون الدولي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:13 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك للاستماع إلى بيان كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حول نتائج ما تحقق من برنامج مصر تنطلق لعام ٢٠١٨-٢٠٢٢، والذى عرضته الحكومة فى الفصل التشريعى الأول.


ويعرض الوزيران بيانا متكاملا بحجم الإنجازات والخطط المستقبلية، ويمنح رئيس المجلس الكلمة للأعضاء المتقدمين بطلبات للتعقيب على بيان كل وزير أو تقديم الأسئلة والاستفسارات، ثم يرد الوزراء عليها.


ومن المقرر أن يواصل المجلس عقد جلساته غدا، الخميس، وسط توقعات باستكمال انعقاد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل، للاستماع إلى البيانات الخاصة بباقى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.


وكان مجلس النواب استمع يوم الثلاثاء الماضى إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.
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