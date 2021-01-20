أمير الشعراء.. انطلاق رحلة أضخم مسابقة للشعر في الوطن العربي

‏انطلقت من منارة الثقافة وشمس الأدب "أبوظبي"، رحلة أضخم مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الوطن العربي "برنامج أمير الشعراء" بموسمه التاسع، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حيث بثت الحلقة التسجيلية مساء أمس الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة على قناتي بينونة والإمارات.





ونظرا لظروف جائحة كورونا، قام الشعراء بإرسال مشاركاتهم من خلال مقاطع فيديو، وقامت لجنة التحكيم بمتابعة هذه المشاركات وتقييمها، كما قامت بالتواصل مع الشعراء المشاركين ومقابلتهم بشكل مباشر، لتبدأ بذلك رحلة البحث عن حلم جديد وحكاية عشق متفردة، وحروفا وأفكار ملهمة تعانق طموح عشاق الشعر في كل مكان وهم ‏يحملون رسالة واحدة "لا مستحيل".





وبالرغم من ظروف الأزمة التي تجتاح العالم تستمر أبوظبي في مد جسور الإبداع وتستمر أناملها في خط قصص التحدي، تسافر بين البلدان وتنتقل بين الاوطان، وفي هذا الموسم الاستثنائي وبإرادة تُذلل الصعاب قامت إدارة البرنامج بفتح نوافذ أخرى بمقابلة المشاركين أينما كانوا لاحتواء مواهبهم ونسج آمالهم، ‏مكملًا "أمير الشعراء" مسيرته التي استطاع خلالها وعبر ثمان مواسم من احتضان متذوقي الشعر بمختلف أطيافهم وزواياهم، وليرسم قصة متجددة عنوانها ملحمة الشعر والإمارة.





‏استهلت الحلقة التسجيلية الأولى مشوارها من خلال عرضها لتقرير سلط الضوء على جوانب من الحياة اليومية لأعضاء لجنة التحكيم التي تضم كل من الناقد الدكتور صلاح فاضل رئيس مجمع اللغة العربية في مصر، الدكتور عبدالملك مرتاض رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر، الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.





‏وأشار البرنامج إلى أنه ونظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع لم يتمكن عضو لجنة التحكيم "الدكتور عبد الملك مرتاض" من الانضمام إلى لجنة التحكيم خلال مرحلة اختبارات الشعراء، حيث تم الاستعانة بخبرات عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج الشاعر والروائي والناقد الأدبي الدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب في جامعة محمد الخامس بالرباط.





منافسات شعرية

شهد برنامج "أمير الشعراء" منافسات شعرية حاسمة في الحلقة التسجيلية الأولى، والتي تم خلالها استعراض مقابلات المشتركين التي تمت عبر الاتصال المرئي المباشر مع لجنة التحكيم، وشارك فيها نخبة من الشعراء والشاعرات المبدعين من جنسيات عربية وأجنبية، والذين قدموا أفضل ما لديهم و نافسوا بقوة وعيونهم تتطلع إلى (لقب أمير الشعراء وخاتم وبردة الإمارة).





وحظيت معظم القصائد بإشادة لجنة التحكيم، فيما أثار بعضها انتباه أعضاء اللجنة نظرًا لاكتمالها من حيث المعنى والمبنى والصور الشعرية والحداثة، إلى جانب الإلقاء المتميز، وارتفاع مستوى اللغة الشعرية في نصوصهم، فيما استطاع البعض مفاجأة لجنة التحكيم بما حملوا من إبداع شعري.





وأعربت لجنة التحكيم بنجوم المستقبل من شعراء الفصحى الذين سيشاركون في المرحلة القادمة، فيما توقفت لجنة التحكيم عند بعض القصائد بشأن تقليدية بعض النصوص، وابتعاد بعض العناوين عن مضمون النص.





وتتضافر جهود لجنة التحكيم مع اللجنة الاستشارية للبرنامج التي تضم كل من سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ورعد بندر، والدكتور محمد حجو، والدكتور أحمد خريس، حيث يجتمعون للوصول إلى قرار نهائي بشأن ما يقدمه الشعراء خلال الحلقات التسجيلية، خاصة وأن موضوعات القصائد التي يقدمها الشعراء مختلفة، ومستوياتها متفاوتة فيما تحمل من إبداع، وبالتالي فإن الوصول إلى قرار صائب يستلزم من أعضاء اللجنتين جهدًا كبيرًا بهدف اختيار أجود النصوص وأعلاها مستوى من حيث اللغة الشعرية والتقنيات المستخدمة فيها، ومن ثم تقييم نصوصهم بدقة وفق المعايير المتبعة. وبإمكان متذوقي الشعر الفصيح وعشاقه إعادة مشاهدة الحلقة التسجيلية التي تم بثها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج أمير الشعراء ( www.princeofpoets.ae).





تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب “ أمير الشعراء” سيحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهمًا فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس.



