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أصل الحكاية

السر الخفي وراء شعار بنتلي وعلاقته بالطائرات.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:44 م
بنتلي bentley
بنتلي bentley
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اشرف عطية
تعتبر شركة بنتلي bentley من أعرق شركات صناعة السيارات البريطانية ومن أشهر علامات السيارات العريقة الفاخرة في العالم.


بنتلي bentley تعد هي المنافس الوحيد لشركة رولز رويس rolls royce في صناعة السيارات فائقة الفخامة.


لم تقم شركة بنتلي bentley بتغيير شعارها على الرغم من مرور أكثر من 100 عام على تأسيسها، إلا أن شعارها لم يتغير، وفي هذا السياق نطرح عليك معنى الشعار وأسباب عدم تغييره كل هذا الوقت.


ويتكون شعار شركة بنتلي bentley من 3 ألوان رئيسية، اللون الأبيض واللون الأسود واللون الفضي، يشير اللون الأبيض إلى الجمال والنقاء، فيما يدل اللون الأسود على الأناقة والتفوق، ويعكس اللون الفضي الإبداع والرُّقي والإتقان التي تتميز بها شركة بنتلي bentley.


قام مهندسو ومصممو شركة بنتلي bentley  بإجراء بعض التحديثات والتحسينات البسيطة على شعار بنتلي bentley خلال العصر الحالي، ولكن لم تتخل بنتلي bentley عن الجناحين اللذين يشيران إلى القوة والسرعة بينهما دائرة تحتوي حرف B الذي يرمز إلى التاريخ العريق الذي تتمتع به العلامة البريطانية.


تأسست شركة بنتلي bentley في عام 1919، وكانت بداية عملها في تصنيع محركات الطائرات خلال الحرب العالمية الأولى، لذا نجد رمز الأجنحة في الشعار، والذي يدل على الطائرات أسفل حرف B، وهو إشارة لأول حرف باسم عائلة هوراس ميلنر بنتلي ووالتر أوين بنتلي، مؤسسي الشركة التي كانت في الأصل شركة طائرات مثل شركة بي ام دبليو BMW الألمانية.
السر الخفي وراء شعار بنتلي وعلاقته بالطائرات.. صور
السر الخفي وراء شعار بنتلي وعلاقته بالطائرات.. صور
السر الخفي وراء شعار بنتلي وعلاقته بالطائرات.. صور
السر الخفي وراء شعار بنتلي وعلاقته بالطائرات.. صور
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