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برلمان

رغم اعتراضات النواب.. جبالي يغلق باب التعقيب على بيان وزير التعليم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:42 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غلق باب المناقشة أمام أعضاء مجلس النواب، في التعقيب على بيان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، رغم اعتراضات النواب.


وكان جبالي عرض طلبا من 30 عضوًا، بغلق باب المناقشة، ولكن النواب رفضوا ذلك، وقال المستشار حنفي جبالي: "عايزين إيه؟ ننتظر للفجر؟ ماذا تقترحون؟ نتنظر للفجر؟".


وطلب حنفي جبالي، من وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، التعليق حيث قال: "منذ مساء أمس طلب 100 نائب الكلمة منهم 92 لم يتحدثوا من قبل"، مشيرًا إلى أن "هناك عددا كبيرا يريد الحديث، خصوصًا أن هناك عددا كبيرا من النواب الجدد والوقت قليل، واللائحة تعطي رئيس المجلس إدارة الجلسة كما يرى، وأن المساءلة ليست الآن فقط ولكن ستبقى قائمة في كل النواب يريدون التحدث، لأن المجلس جديد".


وقال رئيس مجلس النواب مهددًا النواب: "لا تريدون الاستماع، طبقا لسلطتي واختصاصي هناخد كلمة من كل قطاع، وأمام هجوم النواب هدد جبالي بغلق باب المناقشة"، ومع استمرار غضب النواب قرر رئيس المجلس طبقا لسلطاته واللائحة غلق باب المناقشة.


وقال رئيس المجلس معلقًا على أحد النواب: "هل تعلمني اللائحة، انتهى الأمر، تم غلق باب المناقشة".
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