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أخبار العالم

خلال يوم.. الكويت تسجل 442 إصابة وحالة وفاة واحدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:47 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، الأبعاء، تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن 159264. 

كما سجلت الصحة الكويتية، حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد حتى اليوم 951.

وأشارت الصحة الكويتية، في بيان منذ قليل، أن من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5893 حالة.

فيما تم أجراء في الساعات الـ 24 الماضية  10283 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1425480.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 484 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 152420 حالة.

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