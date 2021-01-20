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محافظات

محافظ بني سويف يوزع مساعدات زواج عينية من إحدى المؤسسات المجتمعية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:08 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الفعالية التي نظمتها مديرية التضامن بحديقة النيل ضمن مبادرة"شتاء دافئ"لتوزيع 200 بطانية و200 عباية على العرائس كمساهمة مقدمة من مؤسسة الحياة للتنمية المستدامة.

وذلك بحضور الدكتورة راندا رزق مستشارة وزيرة التضامن  للحماية الاجتماعية،والأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف،ووسط إجراءات احترازية مشددة والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. 

 حيث هنأ المحافظ  العرائس،متمنيا  لهم التوفيق والنجاح في حياتهن الأسرية والزوجية الجديدة،ومؤكدا على أهمية المبادرة والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المشاركة المجتمعية وتحقيق التكافل بين المواطنين، والتواصل معهم والعمل على حل مشكلاتهم والمساهمة في التخفيف عن كواهلهم،مشيرا إلى سعادته بالتواجد في هذه الفعالية لمشاركة الفتيات فرحتهن بهذه المناسبة . 

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 من جانبها أعربت الدكتورة راندا رزق مستشارة ، وزيرة التضامن،عن تقديرها  لدعم محافظ بني سويف لكافة الجهود والتي  تقوم بها المديرية والتعاون الكبير بين المحافظة والوزارة في تنفيذ العديد من المبادرات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية،خاصة وأن بني سويف كانت أول محافظة  توقع وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي بما يعزز من دور الجمعيات في مجال المشاركة المجتمعية والتطوعية  لخدمة الفئات الأولى بالرعاية . 

 فيما أشارت إحسان أبوزيد  وكيل الوزارة ببني سويف  إلى الدعم الكبير الذي يوليه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،ومتابعته المستمرة لكافة المبادرات التي تتبناها الوزارة  بقيادة الدكتورة نيفين القباج ، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الرعاية والدعم  للفئات الأولى بالرعاية  في المناطق الأكثر احتياجًا  ولرفع العبء عن كاهل المواطنين بالقرى والمراكز وتوفير كل مقومات الحياة لهم.

محافظ بني سويف يوزع مساعدات زواج عينية من إحدى المؤسسات المجتمعية
محافظ بني سويف يوزع مساعدات زواج عينية من إحدى المؤسسات المجتمعية
محافظ بني سويف يوزع مساعدات زواج عينية من إحدى المؤسسات المجتمعية
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