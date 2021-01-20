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أخبار البلد

عقب شائعة وفاته.. وائل الإبراشي يتصدر التريند

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:20 م
صدى البلد
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يارا عمرو

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج وائل الابراشي، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وذلك بعد انتشار شائعة وفاته.

 

وطمأنت الصفحة الرسمية للإعلامى وائل الإبراشى، عبر موقع "فيس بوك"، الجمهور والمتابعين على حالته الصحية، مشيرة إلى أنه في حالة استقرار وتستجيب للتحسن، كما طالبت بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة.

 

وتواصل الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مع الإعلامى وائل الإبراشى منذ قليل، وأكد له أنه بصحة جيدة وفى انتظار عمل المسحة القادمة للتأكد من تعافيه من فيروس كورونا.


وأكد نقيب الإعلاميين، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه تواصل هاتفيًا منذ قليل مع الإعلامى وائل الإبراشى، وأكد له أنه بصحة جيدة، ويتابع حاليًا الأخبار من خلال التليفزيون، وأبلغه أن يطمئن جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه فى انتظار عمل المسحة القادمة، وهو فى تحسن مستمر.


وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع اشاعة وفاه وائل الابراشي، مؤكدين كذب الاشاعة، وداعين له بالشفاء العاجل، وتصدر هاشتاج #وائل_الابراشي قائمة الاكثر تداولًا، وجائت التعليقات من قبل المتابعين له كالاتي:

 

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