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مرأة

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:18 م
ساندي
ساندي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ساندي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية تخطف الأنظار.

وتألقت بها ساندي، ببنطالا رياضي باللون الأبيض وممزق من الركبة، ومرتدية معه بلوفر رياضي باللون الأبيض، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على  جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال ظهورها.

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة ولافتة، ووضعت قبعة فوقه.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الانيقة والمميزة.
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بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

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