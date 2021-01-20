ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تنصيبه.. حاكم عربي يوجه رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:33 م
بايدن
بايدن
Advertisements
محمود نوفل
بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ببرقية تهنئة الي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في أعقاب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

ووجه العاهل الأردني عبر تويتر باللغة الانجليزية رسالة الي الرئيس الأمريكي قائلا : نقدر عاليًا شراكتنا الاستراتيجية وصداقتنا الدائمة مع الولايات المتحدة.

كما أعرب الملك الأردني في رسالته الي تطلعه إلى العمل معكم في السعي لتحقيق السلام والازدهار العالميين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت اليوم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية حيث أكد علي استعداده التام للعمل مع الجميع من أجل رفعة شأن بلاده. 

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات الحمل وأعراضه غير التقليدية.. تعرف عليها

ساعدت شكوكو فى ضرب هذا الممثل بالـ "قلم" 7 مرات.. تعرف على حكاية هذه السيارة.. صور

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم