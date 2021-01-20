بعد تنصيبه.. حاكم عربي يوجه رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن

بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ببرقية تهنئة الي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في أعقاب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.





ووجه العاهل الأردني عبر تويتر باللغة الانجليزية رسالة الي الرئيس الأمريكي قائلا : نقدر عاليًا شراكتنا الاستراتيجية وصداقتنا الدائمة مع الولايات المتحدة.





كما أعرب الملك الأردني في رسالته الي تطلعه إلى العمل معكم في السعي لتحقيق السلام والازدهار العالميين.





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت اليوم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية حيث أكد علي استعداده التام للعمل مع الجميع من أجل رفعة شأن بلاده.



