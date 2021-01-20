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أخبار العالم

كامالا هاريس تغادر البيت الأبيض بعد دقائق من وصولها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:57 م
كامالا هاريس
كامالا هاريس
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محمد عثمان
غادرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض، بعد دقائق من وصولها إليه، وتوجهت إلى مبنى الكابيتول، لحضور حلف اليمين لثلاثة نواب ديمقراطيين جدد.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن هؤلاء النواب الثلاثة هم جون أوسوف ورافاييل وارنوك من جورجيا، وكذلك أليكس باديلا الذي تم تعيينه مكان هاريس عن ولاية كاليفورنيا.

وكانت هاريس، وصلت إلى البيت الأبيض بصحبة زوجها وعائلتها، بعد الرئيس الجديد جو بايدن وزوجته بقليل.

وصنعت هاريس التاريخ اليوم ، بعدما أصبحت أول امرأة سمراء وأول نائب رئيس للولايات المتحدة من أصول جنوب آسيوية.
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