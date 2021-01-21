ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بامبو: البنك الأهلي بوابة الإعادة لصفوف الزمالك من جديد

الخميس 21/يناير/2021 - 12:38 ص
كريم بامبو
كريم بامبو
Advertisements
حسام الحارتي
عبر كريم بامبو لاعب الزمالك المعار إلي صفوف نادي البنك الأهلي الصاعد، عن سعادته لخوض تجربة جديدة داخل صفوف الدوري المصري.

وأكد كريم بامبو في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه يأمل في العودة إلي مكانته الطبيعية من جديد من خلال بوابة بنك الأهلي.

وتابع :"خطوة الانتقال للبنك الأهلي تحد كبير في مشواري الكروي ".

واوصل:" محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي يعرف إمكاناتي منذ أن تدربت معه في النادي الأهلي  ".

 وأتم :" اللعب في الأهلي والزمالك والإسماعيلي فخر لي وأتمني تقديم مستوي جيد مع البنك الأهلي قبل العودة للزمالك من جديد ".

وأوضح كريم بامبو أنه كان يقدم أداء متميز خلال فترة تواجده في نادي الإسماعيلي معلقا :" كان نفسي أجدد في الإسماعيلي لكن ظروف مادية ومعنوية حالت دون ذلك".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بينهم 3 من الاهلى.. 5 صفقات جديدة تزين قائمة الاتحاد السكندري قبل الموسم الجديد

الإنتاج الحربي: المنافسة على المربع الذهبي صعبة.. ونطمح في المركز الثامن

لم أتوقع رحيله بتلك الطريقة.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا بشأن الزمالك

بعد التعاقد مع الدراويش.. طلعت يوسف لـ صدى البلد: الإسماعيلي سيعود لمكانته من جديد

محمد صبحي: نواجه سوء توفيق ونتمنى مساندة جماهير الإسماعيلي

نحترم ونساند نادي الزمالك.. أمير توفيق يتحدث عن صفقات الأهلي

ترشيحاتنا

أزمة جديدة تضرب كرة اليد بنادي الزمالك.. خاص

حكم الزواج دون إشهار .. الإفتاء تحدد شروط الزواج الخمسة

طريقة عمل سلطة البنجر زى المطاعم

لمرضى السكري.. 3 طرق للحفاظ على صحة القدم

إذا قررت حذفه.. إليك كيفية تنزيل بياناتك وحذف حسابك على واتساب

أول قرار لـ بايدن بعد أدائه اليمين رئيسًا للولايات المتحدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لامعة.. شاهد أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني

طريقة عمل الكريم كراميل.. خطوة بخطوة

لنمو الجنين.. 10 فوائد مهمة لتناول الماء للحامل