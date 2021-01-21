ضبط سائق سكب «بنزين» على شخص وأصابه بحروق في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم نشره على حساب (أحد الأشخاص) بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا منشور أسفل صورة شخص تضرر خلاله من قيام أحد الأشخاص مقيم بمنطقة المطرية بمحافظة الدقهلية بإلقاء "بنزين" على نجله وقيامه بالإتصال بأهلية المجنى عليه وتهديدهم والتعدي عليهم بالقول.



بالفحص تبين قيام المجنى عليه "نجل الشاكي" بسابقة تحرير محضر بالواقعة وإتهامه لـ"سائق" بحدوث مشادة كلامية بينهما أثناء قيامهما بإشعال بعض الأخشاب للتدفئة وقيام المتهم على إثرها بالمزاح وإلقاء كمية من مادة "البنزين"، على النيران محدثًا إصابات المجنى عليه بحروق متفرقة من الدرجة الأولى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه أثناء مزاحهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.