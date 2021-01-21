السعودية تسجل 212 إصابة و4 حالات وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عددا الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.









ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356775 حالة.









وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357337 حالة.









وأكدت وزارة الصحة تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6342 حالة وفاة.









وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2096 والحالات الحرجة 326 حالة.









وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أوضح على "تويتر" أنه تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق.







