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فن

سميحة أيوب تنضم لأسرة مسرحية ألمظ وسي عبده

الخميس 21/يناير/2021 - 05:35 م
صدى البلد
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محمد نحلة - محمد نبيل
بعد غياب 11 عاما عن المسرح، استطاع المخرج مازن الغرباوي ضم الفنانة القديرة سميحة أيوب لفريق عمل مسرحية "ألمظ و سي عبده "، المقرر افتتاحها علي خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

أكد المخرج مازن الغرباوي ان وجود سيدة المسرح العربي سميحة أيوب مكسب كبير للعرض، وإضافة لمسيرته المسرحية والفنية، فهي تاريخ كبير وتعطي ثقل للعمل الفني الذي تشارك فيه.

وقال الغرباوي في تصريحات صحفية اليوم: العمل يرصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وأضاف: نحن نتناول السيرة الذاتية لـ ألمظ و عبدة الحامولي، مع إلقاء الضوء علي تاريخ مصر الفني و الغنائي لتلك الفترة، و الهدف أو القصد من ذلك هو تعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم الغنائي، و رموز الفن في تلك الفترة، مشيرا الي ان العرض سوف يتم تصويره وعرضه ضمن مبادرة وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، بعرض الأعمال المسرحية علي قناة الوزارة بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأشار الغرباوي الي ان "ألمظ و سي عبدة " يمكن اعتباره بداية لمشروع توثيق تاريخ المسرح الغنائي حديثا للشخصيات الفنية، التي كان ليها تأثير علي مستوي مصر في مجال الموسيقي و المسرح، و يمكن خلال الفترة المقبلة تقديم عدد من العروض تتناول السيرة الذاتية لعدد من الشخصيات و الرموز الفنية المصرية، حيث ان تاريخنا يزخر بالعديد من الأسماء التي لا يعرف عنها الأجيال الحديثة أي شيء، و دورنا هو التعريف بهؤلاء حتي لا يصبحوا في طي النسيان.

جدير بالذكر ان  المخرج مازن الغرباوي، استقر علي جميع فريق عمل المسرحية، و يواصل حاليا بروفات العمل وسط إجراءات احترازية مشدده، بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد،  لكي يصبح العرض جاهز خلال الايام القادمة، وعلي جانب أخر يتابع الغرباوي ايضا الانتهاء من الشكل النهائي للأشعار و الألحان الخاصة بالعرض.

 "ألمظ و سي عبده" انتاج البيت الفني للفنون الشعبية و الاستعراضية، تحت قيادة دكتور عادل عبدة، و بالاشتراك مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.
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