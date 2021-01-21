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بين الناس

رئيس شركة مياه البحيرة يتابع أعمال تجديد محطة دمنهور

الخميس 21/يناير/2021 - 05:40 م
المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد نشأت
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مصطفى كرم
تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، اليوم، محطة مياه دمنهور التشيكي لمتابعة أعمال الصيانة التي تمت بها والتى شملت إحلال وتجديد خط العكرة ٦٠٠ مم، وزيادة الضغوط، وتغيير جميع المحابس القديمة بمحابس ٦٠٠ مم عالية الكفاءة، وتطهير مأخذ المحطة علي ترعه الخندق الشرقي وتطهير بيارات المياه العكرة.


وأكد المهندس محمد سعيد نشأت أنه تمت مراجعه منظومة الكلور بالمحطة وأعمال الصيانة المطلوبة، لاستمرارية ضخ المياه بضغوط وجوده عالية لمركز ومدينه دمنهور.


وأشار إلى أن الشركة تسعى لتأهيل وتجهيز المحطات للحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة «TSM»،   من خلال الصيانة الدورية للمحطات والتى تسهم فى الحفاظ على الأصول والاستثمارات التى تضخها الدولة. 


وتابع نشأت أن اعمال الصيانة تتم من خلال مهندسي وفنيي الشركة.


ويأتي ذلك  بتوجيهات من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي وجه باجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة المرور على المحطات وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.
رئيس شركة مياه البحيرة يتابع أعمال تجديد محطة دمنهور
رئيس شركة مياه البحيرة يتابع أعمال تجديد محطة دمنهور
رئيس شركة مياه البحيرة يتابع أعمال تجديد محطة دمنهور
رئيس شركة مياه البحيرة يتابع أعمال تجديد محطة دمنهور
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