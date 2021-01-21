هتنزل المرّادي.. تامر أمين يهاجم اتحاد الكرة على الهواء

قال الإعلامي تامر أمين، إن اتحاد الكرة قام اليوم بتخفيف العقوبة التى فرضها من قبل بخصوص وقف محمد الشناوي حارس الأهلي 4 أيام و 20 ألف جنيه.





وعلق تامر أمين : " ما كان من الأول ليه تزعلوا الناس منكم.. هو فى لاعب يتوقف 4 مباريات عشان ماسكة إيد".





وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار: "لما تيجوا تعملوا حاجة ياريت تتعمل بـ ذكاء.. بس مش كده .. ما رمضان صبحى عمل نفس الموضوع مع الحكم الكبير جهاد جريشة ولم يتم وقفه".





ولفت إلى أن لائحة اتحاد الكرة لا أحد يعرف لها معنى، والتعامل معها يكون بطريقة اليويو ".





وأشار إلى أن القرار من البداية قاسٍ، ولكن بعد الضغط تم التخفيف لـ مباراة واحد، والشناوي سيشارك فى لقاء بيراميدز".





وأوضح أن ما حدث من اتحاد الكرة يشبه الجملة الشهيرة " هتنزل المرّادي".