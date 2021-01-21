ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تصدر قرارا هاما بشأن لقاح كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 09:17 م
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
Advertisements
محمود نوفل
أصدرت وزارة الصحة الكويتية قرارا يقضي بترتيب مواعيد تلقي تطعيم لقاح كورونا (فايزر-بيونتك) مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد إثر تأخر شركة (فايزر) المنتجة للقاح عن توريد كميات التطعيم المتفق عليها إلى دولة الكويت وجميع دول العالم بسبب إيقاف إنتاج المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج.

وأشارت الصحة الكويتية في بيان لها إلى أنه سيتم إعادة ترتيب المواعيد لتلقي التطعيم مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد حتى تستمر عملية تقديم الطعوم دون توقف إلى نصل بإذن الله إلى أقصى طاقة يومية لتقديم الطعوم.

وبينت  الوزارة أن القرار الجديد لن ينطبق علي من تم تحديد مواعيد مسبقة لهم أن  ممن  تم تحديد مواعيد الجرعة الأولى لهم، أو  من ينتظرون الجرعة الثانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن مواعيد من وصلتهم رسائل نصية لتلقي الجرعة الأولى سارية كما هي محددة، بما في ذلك موعد الجرعة الثانية لتلك الشريحة، ولم يطرأ عليها تغيير.

وأضافت أن مواعيد من ينتظرون الجرعة الثانية ستكون كما هي معدة مسبقًا من دون أي تأخير أو تغيير.

وأكدت الوزارة أن إعادة ترتيب المواعيد تقتصر على المواعيد المستقبلية منها فقط (ممن لم تصلهم رسائل الموعد عبر الهاتف بعد).
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يحدث في الكويت .. إقبال كبير على حجز مواعيد تلقي لقاح فايزر واستبعاد عدة فئات

الكويت: وصول لقاح كورونا إلى البلاد بعد 10 أيام

تستهدف 1000 شخص يوميا.. الكويت تطلق الحملة الرسمية للتطعيم بلقاح كورونا غدا

الكشف عن موعد انتهاء صلاحية لقاح كورونا في الكويت

رسميا.. شاهد| لحظة انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في الكويت

مع بدء حملة التطعيم.. تحديد موعد وصول دفعات جديدة للقاح كورونا إلى الكويت

ترشيحاتنا

أسماك سامة بالأسواق.. تامر أمين يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين

بمشاركة بادجي.. أنقرة جوجو يعود للانتصارات على حساب قاسم باشا فى الدوري التركي

شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء.. توقعات الأرصاد لـ طقس الغد

عشان يرجع لمستواه.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء حسين الشحات أمام المقاولون

بريطانيا تدخل على خط أزمة سد النهضة.. وهذا ما طالب به السودان

ليست أخلاق إعلامي.. ميدو يتعرض لهجوم شديد بعد سخريته من علي لطفي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل

اتكلم قليل.. دراسة تؤكد انتقال فيروس كورونا أثناء التحدث

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور