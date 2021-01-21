الحكم نجم اللقاء.. خالد الغندور يعلق على فوز الأهلي أمام المقاولون

علق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الاهلي "3-2".













وكتب خالد الغندور عبر حسابه بتويتر قائلا : "الاهلي افضل في الشوط الثاني و عماد النحاس غاب في الشوط الثاني والحكم نجم اللقاء و وأعطى لكل فريق حقه".









وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام ضيفه المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .









افتتح التسجيل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري ، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف ، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاث عن طريق محمد مجدي أفشة.



