حدث ليلا.. الصحة تعلن وفاة 54 حالة بـ كورونا.. وزير قطاع الأعمال: أنا مستعد للتنحي.. وقصف إسرائيلي على سوريا بعد تولي بايدن الرئاسة

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لعدوان إسرائيلي في محافظة حماة.

أفادت التلفزيون السوري، في نبأ عاجل صباح اليوم ، بسماع دوي عدد من الانفجارات في مدينة حماة وسط البلاد.

قال رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، اليوم الجمعة، إن بلاده عازمة على إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة اليابانية توصلت إلى قرار بضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب جائحة كورونا.